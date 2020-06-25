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На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи

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На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи
25 червня на території Закарпатської області зафіксовано два землетруси (Тячівський та Іршавський райони).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Вогнища землетрусів перебували на глибині 5 км, магнітуда становила 1,1 і 2,3 за шкалою Ріхтера. За розрахунками інтенсивність коливань від обох землетрусів не відчувається людьми.

Упродовж 2020 року також ще було зареєстровано землетруси в Закарпатській області 23 січня, 19 квітня і 28 квітня з магнітудою 3,0; 3,1, 1,5 і 2,7 відповідно.

Дивіться також: Другий за добу землетрус магнітудою 2,7 бала зафіксували на Івано-Франківщині. КАРТА

На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи 01

Топ коментарі

  • ggl chrm
    Вот гнусавая падла...Мало потопа, так еще и землетрясение привез туда.
  • Привет
    Осел бедоносец...куда поехал там беда..
  • Vadym Tsyrkalyuk
    зебил бедоносец приехал?
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