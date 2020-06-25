На Закарпатті 25 червня двічі фіксувалися підземні поштовхи
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25 червня на території Закарпатської області зафіксовано два землетруси (Тячівський та Іршавський райони).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Вогнища землетрусів перебували на глибині 5 км, магнітуда становила 1,1 і 2,3 за шкалою Ріхтера. За розрахунками інтенсивність коливань від обох землетрусів не відчувається людьми.
Упродовж 2020 року також ще було зареєстровано землетруси в Закарпатській області 23 січня, 19 квітня і 28 квітня з магнітудою 3,0; 3,1, 1,5 і 2,7 відповідно.