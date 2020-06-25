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Голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. ФОТО

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На хабарі затримано голову обласної державної адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.

У повідомленні зазначається: "25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва САП викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА "на гарячому".

Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами.

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому.

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Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину".

Як пише Сергій Лещенко в телеграмі йдеться йде про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря 01

Топ коментарі

  • Павлов Андрей
    конец эпохи бедности
  • кацахол
    Зараз в моді Оман.
  • Muron
    Всьо в ячейку "СН" Може на білети в Ростов збирають?
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