"Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, якого впіймали під час отримання хабаря, був призначений за особистої участі президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Знайомтеся: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду в жовтні 2019 року за особистим проханням Президента.

На другому фото частина хабаря в розмірі 1,8 млн грн, який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ".

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