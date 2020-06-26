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"Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко

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Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, якого впіймали під час отримання хабаря, був призначений за особистої участі президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Знайомтеся: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду в жовтні 2019 року за особистим проханням Президента.

На другому фото частина хабаря в розмірі 1,8 млн грн, який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голову Кіровоградської ОДА Балоня і його спільника затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. ФОТО

Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського, - агент НАБУ Шевченко 01

Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського, - агент НАБУ Шевченко 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Бубочка за него подпишется:
    "Балонь, честнейший человек, я его знаю. А следователи НАБУ - аферисты!"
    На этом дело и ЗАКРОЮТ, как с братом Ермака.
  • Олег Тихонов 055f40a1
    В ЗЕКоманде ЗЕрмака других и не держат, а кто ж тогда ЗЕмафии будет долю отстёгивать и чем тогда ЗЕрмак будет торговать???
  • Eugen Konovalenko
    а все ставленники поцЗедента рыгиАналы
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