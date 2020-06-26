За добу 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки коронавірусу, - ОДА

Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.

Автор: Наталя Джума