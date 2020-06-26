США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео

Держсекретар США Майк Помпео поскаржився, що, в той час як США розглядають Росію як серйозну загрозу, низка європейських країн ставиться до Москви з меншою осторогою. Тому, на думку США, Європа має збільшити рівень власної відповідальності за свою оборону, а Вашингтон зацікавлений у переоцінці своїх військових позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео сказав, виступаючи в четвер, 25 червня, на організованому Німецьким фондом Маршалла (GMF) вебзаході "Брюссельський форум"

Коментуючи передбачуване виведення військових частин США з Німеччини, про що раніше заявляв президент Трамп, і те, як це відповідає інтересам Вашингтона, який визнає Росію однією з головних загроз для США і НАТО, Майк Помпео зазначив, що сьогодні змінюється сама характеристика загроз, і США хочуть переглянути стратегічне позиціювання своїх військових сил у світі. Держсекретар також дав зрозуміти, що будівництво за участю Німеччини трубопроводу "Північний потік-2" йде врозріз із принципами безпеки Європи, яка також має збільшити свої оборонні витрати.

"Ми вважаємо Росію серйозною загрозою", - сказав Помпео, наголосивши, що, якщо країни Європи, і зокрема Німеччина, витрачають на свої оборонні витрати менше, ніж передбачено статутом НАТО - 2% від національного ВВП, то це свідчить про те, що Берлін не сприймає російську загрозу так само серйозно, як США.

Будівництво ж "Північного потоку-2", який має качати російський природний газ дном Балтійського моря до Німеччини, збільшує залежність Федеративної республіки від Росії, зауважує держсекретар США.

"Значна частина енергії Німеччини буде тепер пов'язана з Росією так глибоко і фундаментально, що у Володимира Путіна, який, імовірно, залишиться при владі протягом доволі довгого часу, буде можливість, реальна можливість, завдати суттєвої шкоди Німеччині, якщо він вирішить це зробити", - сказав Майк Помпео.

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Наприкінці грудня минулого року Вашингтон наклав санкції на "Північний потік-2", що призупинило будівництво, яке перебуває на кінцевому етапі. На сьогодні американські законодавці висувають нові санкційні законопроєкти щодо цього трубопроводу.

Водночас США хочуть переглянути стратегічне розміщення своїх військових позицій у світі - процес, який Вашингтон, за словами Помпео, не проводив протягом тривалого часу і почав близько двох років тому. Перегляд дислокації збройних сил США буде стосуватися багатьох регіонів - Європи, Африки, Близького Сходу та Азії. Увага США до останнього особливо зростає у зв'язку з посиленням Китаю.

Держсекретар США також наголосив, що сьогодні змінюється і сама природа конфліктів, і стримування потенційної агресії, в тому числі з боку Росії, не обмежується тільки розміщенням певної кількості сухопутних військ: "Ми прийшли до фундаментального перегляду того, якою є природа конфлікту, природа загроз і як ми маємо розподіляти наші ресурси - ресурси в розвідувальній спільноті, у військово-повітряних силах, морській піхоті або армії".

"І рішення, яке президент ухвалив щодо Німеччини, є результатом колективного набору рішень про те, як ми будемо позиціонувати наші ресурси по всьому світу", - зазначив Майк Помпео.

За нового розподілу військових ресурсів американська присутність у низці регіонів може знизитися, тому "деякі країни мають активізуватися і взяти на себе відповідальність за свою оборону, чого раніше вони не робили", - зауважив держсекретар. Перегляд позицій США відбуватиметься "в повній консультації з усіма нашими партнерами по всьому світу і, звичайно, з нашими друзями в Європі", додав він.

Щодо переміщення військових підрозділів США з Німеччини, на цей момент залишається неясним, коли це буде зроблено, і чи будуть сили передислоковані всередині або за межі європейського континенту.

Під час свого виступу Майк Помпео також оголосив про згоду Вашингтона на побудову, спільно з Європейським Союзом, діалогу щодо Китаю, з ініціативою якого раніше виступив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель. Держсекретар США не зміг сказати, в якому саме форматі планується нова ініціатива, але запевнив, що деталі опрацьовуються, а власне діалог буде проводитися на найвищому рівні.

США дотримуються більш жорсткої позиції щодо Китаю, ніж Європейський Союз. На думку Вашингтона, Пекін збільшує свій політичний, економічний і військовий вплив по всьому світу, підриваючи існуючий світоустрій, західні демократичні інститути, поширюючи авторитаризм і корупцію. Китай також негативно впливає на низку міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я, які потребують проведення низки реформ, підкреслив Майк Помпео.

"Ми маємо продовжувати захищати міжнародні організації як трансатлантичних партнерів, - додав Держсекретар США у своєму зверненні до європейських країн. - Ми маємо працювати разом, щоб продовжити трансатлантичне пробудження до викликів з боку Китаю в інтересах збереження наших вільних суспільств, нашого процвітання і нашого майбутнього".

Проте Майк Помпео визнає, що стримування Китаю є складним завданням, з огляду на його зростаючий політичний та економічний вплив.

Пекін вже зробив величезні інвестиції в багато країн світу, а телекомунікаційні технології "п'ятого покоління" 5G, що розробляються китайською компанією Huawei, становлять серйозну конкуренцію аналогічним західним розробкам. Крім боротьби за комерційне лідерство в розгортанні мереж 5G між Китаєм і Вашингтоном, останній також вважає, що Huawei може таємно збирати інформацію в зарубіжних країнах для китайського уряду. Це може загрожувати національній безпеці цих країн, а також стабільності глобальної інфраструктури та світової економіки, якщо 5G стане критично важливою частиною останніх, аргументує США.

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Європейський Союз раніше висловлював стурбованість з приводу передбачуваної "хижацької" торгової практики Китаю та імовірної крадіжки інтелектуальної власності, але не став приєднуватися до Вашингтона в його торговельній війни проти Пекіна.

Замість цього ЄС спробував обрати менш конфронтаційний шлях, спрямований на пом'якшення торговельних відносин без посилення напруженості. У понеділок Європейський Союз, який є найбільшим у світі торговим блоком, провів переговори в режимі онлайн з китайським керівництвом. Лідери Євросоюзу закликали китайську сторону докласти більше зусиль до європейсько-китайських переговорів, які затягнулися, щодо торгових відносин та інвестицій.