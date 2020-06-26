Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник

Спроби президента РФ Володимира Путіна вказувати історикам, як їм підходити до історії Другої Світової війни, небезпечні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив співголова німецько-української комісії істориків Мартін Шульц Вессель.

"За нормальних обставин ми розуміємо історію як дискурс без впливу влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати", - сказав Шульце Вессель.

За його словами, у цій статті не дотримуються наукові критерії, наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, трактується як цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років.

"При цьому цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років", - зауважує німецький історик.

За його словами, Путін позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини.

"Відсутність взаємозв’язків і контексту роблять цей текст небезпечним і сумнівним", - наголошує історик.

Він звертає увагу на те, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою".

"Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту у порівнянні з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала", - підкреслив Шульце Вессель.

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За його словами, загалом опублікована минулого тижня стаття Путіна написана "як радянський підручник з історії".

У тій же програмі посол України в ФРН Андрій Мельник наголосив: "Такого роду стаття є надзвичайно небезпечною. Це - неприхована погроза Путіна усій Європі, що він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним".

Дипломат також закликав до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.

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Стаття Володимира Путіна "Реальні уроки 75-ї річниці Другої світової війни" для американського журналу The National Interest була опублікована 18 червня. У ній президент РФ, зокрема, звернувся до постійних членів Ради Безпеки ООН - США, Великої Британії, Китаю і Франції, висловивши сподівання на швидке проведення саміту лідерів "п'ятірки". Путін наголосив, що світові держави можуть і мають довіряти один одному, щоб відповісти на сучасні виклики: пандемію коронавірусу, ситуацію у світовій економіці та захист довкілля.

Після публікації директор Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Станіслав Жарин заявив, що Путін вже неодноразово намагався представити неправдиву картину Другої світової війни.