На Буковині за добу зафіксовано 51 новий випадок COVID-19, загалом - 4582, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 51 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих досягла 4582 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 25 червня офіційно підтверджено ще 51 випадок зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 535 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4582 людини. 37 буковинців сьогодні перемогли COVID-19", - розповів він.

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