За добу на Львівщині виявили 209 нових випадків COVID-19, загалом 4836 інфікованих і 126 померлих, - міськрада

Станом на ранок 26 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4836 випадків інфікування коронавірусом, з них 126 - летальні, 725 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5950 осіб, госпіталізовані - 1018, на амбулаторному лікуванні - 4932 особи, виписані - 827 осіб. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

У 8-й міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 82 пацієнти, у 1-й міській клінічній лікарні - 77 пацієнтів.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1238 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 1006 ПЛР-тестів. Отже, 209 - позитивні, з них з нових проб - 175. Серед них львів`ян - 82. Загалом у роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику - 1150 проб.

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Як повідомлялося раніше, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.