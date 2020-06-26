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В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків

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В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків
Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 1109 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 994). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 25 червня, - 994 нові випадки, до цього 24 червня - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 41 117 випадків коронавірусної інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 19 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1086. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (3) і Харківській (3) областях.

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За останню добу одужалп 541 особа (добою раніше - 349), всього - 18 299.

Загалом в Україні зараз хворіють 21 732 людини, що на 549 ​​більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (209), Рівненській (116) областях, Києві (113), Закарпатській (93) і Хмельницькій (79) областях.

У Запорізькій області нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 01
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 02
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 03
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 04
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 05
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 06

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    А почему Европа закрылась и сейчас у них все нормально? Ах да у нас 80% положили болт на карантин, потому сейчас такой пздц..
  • Vadim Dumij
    Как раз пенсы его и придерживаются. Всем остальным чихать с высокой горы. И я даже знаю почему. Все началось с Велюра, потом идиотия в Хмельницком великого Володи на камеру, вместе с сан врачем. А потом пожирание еды в одном из ресторанов за одним столом кучи депутатов. Люди думают, если им можно, то и нам можно.
  • 5 копійок
    Дайош нові рекорди!
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