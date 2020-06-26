135 дітей і 74 медпрацівники інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов

За добу коронавірусом інфікувалися 74 медпрацівники, а також 135 дітей.

Про це в ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1109 осіб. З низ 135 дітей, а також 74 медпрацівники. Госпіталізовано 205 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому видужав 501 пацієнт", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 41 117 осіб. Із них 3071 дитина, а також 6420 медпрацівників. Загалом одужали 18 299 осіб. Летальних випадків 1086.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України, - Степанов