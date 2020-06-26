На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

На території тимчасово окупованого Донбасу збільшилася кількість російських снайперських груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми зазначаємо збільшення кількості снайперського озброєння і снайперських груп. І тут йдеться не тільки про снайперський підрозділ ФСБ, інформація про яку є у відкритих джерелах, а й інших підрозділах спецпризначення - вони проходять навчання на нашій території", - повідомив він.

За словами Скібіцького, українська розвідка продовжує фіксувати застосування російських систем радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, які взяті на озброєння РФ з 2012 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

"Бачимо, як росіяни заходять на нашу територію, проводять випробування і використання в бойових умовах нових систем озброєння і техніки. Після цього повертаються на територію РФ для модернізації", - зазначив представник ГУР Міноборони.