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На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

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На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький
На території тимчасово окупованого Донбасу збільшилася кількість російських снайперських груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми зазначаємо збільшення кількості снайперського озброєння і снайперських груп. І тут йдеться не тільки про снайперський підрозділ ФСБ, інформація про яку є у відкритих джерелах, а й інших підрозділах спецпризначення - вони проходять навчання на нашій території", - повідомив він.

За словами Скібіцького, українська розвідка продовжує фіксувати застосування російських систем радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, які взяті на озброєння РФ з 2012 року.

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"Бачимо, як росіяни заходять на нашу територію, проводять випробування і використання в бойових умовах нових систем озброєння і техніки. Після цього повертаються на територію РФ для модернізації", - зазначив представник ГУР Міноборони.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • михаил виттман
    Год, или полтора назад на Цензоре была инфа,что, американцы нам поставили свои Barrett-самозарядная сверхмощная крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12"7,прицельная дальность 1800 метров.. За год снайперские пары подготовили,или где? А может вместе с джавелинами схоронили на яворивском полигоне от греха подальше,а наших бойцов оставили с СВД, разработанной в 57-63-гг. минулого столетья?
  • ALEX SUROVV
    Минометами их кройте. И пох. что начальство говорит. Лучше остаться живым и уволенным из армии чем выполнить преступный приказ не стрелять и умереть
  • Igor Lemke dd5e2437
    Іпашити і ще раз іпашити кацапську скотиняку !
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