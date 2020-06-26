РФ використовує чотири вертикалі управління окупованим Донбасом, - Скібіцький

Система управління РФ тимчасово окупованим Донбасом відбувається за кількома вертикалями: стратегічний контроль, економічне управління, за вертикаллю спеціальних служб і військової лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Система управління тимчасово окупованими територіями сходу України зрозуміла, сам контроль відбувається за кількома напрямками, або вертикалями. Так, перший - це стратегічний контроль - відбувається за лінією адміністрації президента РФ. Раніше цим займався Владислав Сурков, зараз відповідальність покладена на Дмитра Козака", - повідомив він.

Водночас Скібіцький повідомив, що економічне управління тимчасово окупованими територіями Донбасу замикається на віцепрем'єр-міністра РФ та заступників міністрів фінансового та економічного блоку російського уряду: "Спеціально для цього також було створено закрите акціонерне товариство "Внешторгсервис", яке практично і керує усією економічною складовою".

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"Третя вертикаль управління – спеціальні служби. Передусім, це – Федеральна служба безпеки. Усі заходи з контррозвідувального режиму та гарантування безпеки здійснюються під контролем підрозділів ФСБ, розгорнутих на території окупованих районів і підпорядкованих керівництву у Москві.

Окрема вертикаль – військова. Вона нам чітко зрозуміла: Генеральний штаб збройних сил РФ – Південний військовий округ – 8-ма загальновійськова армія і два так звані "армійські корпуси" – 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ), які являються складовою угруповання російських військ на українському напрямку і включені до єдиної системи управління та контролю ЗС РФ", - розповів представник ГУР.

Так, за словами Скібіцького, навчання в Південному військовому окрузі ЗС РФ проводяться з обов'язковим залученням обох цих армійських корпусів, розгорнутих на територіях "ДНР" і "ЛНР": "Системи та засоби управління пов’язані між собою. Існує єдиний повітряний простір, зокрема радіолокаційні станції "Каста", які розгорнуті в Донецьку та Луганську, також включені в систему протиповітряної оборони і повітряного попередження РФ. Керівництво 1-м та 2-м армійськими корпусами та все, що пов’язано з комплектуванням і ротаціями особового складу, – чітко сплановано та відбувається під жорстким контролем військового керівництва РФ".