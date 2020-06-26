За добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зафіксовано у Львівській та Рівненській областях, в Запорізькій області нових випадків не виявлено, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла в 18 областях, в шести регіонах кількість хворих скоротилася, в Запорізькій області не зафіксували нових випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Зазначається, що за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (209 випадків), Рівненській області (116 випадки), в Києві (113 випадків), Закарпатській області (93 випадки).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 35 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 20 одужали, наразі в області хворіють 649 осіб (на 15 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 72 нові випадки COVID-19, 2 померли, одужали 76 осіб, наразі в області хворіють 1 356 людей (на 6 менше за добу);

- у Дніпропетровській області за добу 12 нових випадків захворювання і 10 - одужання, наразі хворіють 155 осіб (на 2 більше за добу);

- у Донецькій області за добу 13 нових випадків захворювання, один померлий, 9 осіб одужали, наразі в області хворіють 244 людини (на 3 більше за добу);

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- у Житомирській області 29 нових випадків захворювання за добу, 1 випадок смерті й 31 - одужання, хворіють 620 людей (на 3 менше за добу);

- у Закарпатській області 93 нові випадки зараження за добу, 3 людини померли, 53 одужали, наразі хворіють 1 557 осіб (на 37 більше за добу);

- у Запорізькій області нових випадки захворювання за добу не виявлено, 4 одужали, наразі в області хворіють 139 осіб (на 4 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 46 нових випадків захворювання за добу, 1 - смерті, 8 осіб одужали, загалом в області хворіють 1027 осіб (на 37 більше за добу);

- у Києві 113 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 16 осіб одужали, хворіють 3 135 осіб (на 96 більше за добу);

- у Київській області 46 нових випадків захворювання за добу, 51 людина одужала, наразі в області хворіють 1 135 осіб (на 5 менше за добу);

- у Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання, 1 - одужання, наразі в області хворіють 84 людини (на 3 більше за добу);

- у Луганській області 1 новий випадок захворювання за добу, одна людина одужала, наразі в області хворіє 21 особа (як і добою раніше);

- у Львівській області за добу підтверджено 209 нових випадків зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 13 осіб одужали, загалом в області хворіють 3 985 осіб (на 193 більше за добу);

- у Миколаївській області 7 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 випадків одужання, загалом в області хворіють 97 осіб (на 2 більше за добу);

- в Одеській області 64 нові випадки захворювання за добу, 68 одужали, загалом в області хворіє 871 особа (на 4 менше за добу);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання, 1 - одужання за добу, загалом в області хворіють 23 людини (на 2 більше за добу);

- у Рівненській області 116 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли і 59 осіб одужали, загалом в області хворіють 1 616 осіб (на 55 більше за добу);

- у Сумській області 7 нових випадків захворювання за добу і 8 - одужання, загалом в області хворіють 76 осіб (на 1 менше за добу);

- у Тернопільській області 42 нові випадки захворювання за добу, 7 осіб одужали, загалом в області хворіє 721 особа (на 35 більше за добу);

- у Харківській області 46 нових випадків захворювання за добу, 3 людини померли, 44 людини одужали, загалом в області хворіють 898 осіб (на 1 менше за добу);

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- у Херсонській області 2 нові випадки захворювання за добу, загалом в області хворіють 12 осіб (на 2 більше за добу);

- у Хмельницькій області 79 нових випадків захворювання за добу, 11 осіб одужали, загалом в області хворіють 183 людини (на 68 більше за добу);

- у Черкаській області 11 нових випадків захворювання, одна людина померла, 8 одужали, загалом в області хворіють 165 осіб (на 2 більше за добу);

- у Чернівецькій області 51 новий випадок захворювання, 1 - смерті, 37 осіб одужали, загалом в області хворіють 2 604 особи (на 13 більше за добу);

- у Чернігівській області 8 нових випадків захворювання, загалом хворіють 359 осіб (на 8 більше за добу).