Червень і липень проживемо в карантинних обмеженнях, ми від них не відмовимося, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз необхідно не допустити нового піку COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

За його словами, українці "звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі".

"Це наш плюс і величезна перевага. Ми стільки разів були в кризах, що сьогодні кризу почали сприймати, на жаль, як частину життя", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр вважає, що різні бізнеси по-різному оцінюють нинішню кризу.

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"Деякі бізнесмени сприймають як можливість - це оптимістична частина. Але будемо говорити про тих, хто страждає від кризи, це важливіше. Тих, у кого закриті магазини, ресторани, якісь сфери розваг, креативні індустрії, - їх потрібно підтримати, щоб вони зберегли робочі місця. Щоб люди знали, що настане час і вони повернуться в свої офіси, на знімальні майданчики, сцени і в ресторани. І тут питання: скільки часу буде карантин?", - пояснив глава уряду.

Однак, важливим завданням Шмигаль назвав необхідність "не розслабитися, не допустити нового піку". Для цього Кабмін планує збільшити штрафи за неносіння масок в громадських місцях, в громадському транспорті, штрафи для власників таких закладів і транспорту.

"Тому, повертаючись до питання: ми бачимо, що червень і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. У великих або менших, але ми від них не відмовимося", - підсумував прем'єр.