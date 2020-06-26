Новини

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка

6 42246
Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №250/2020.

Указом №247/2020 Президент звільнив з посади заступницю голови СЗР України Сляднєву Катерину Анатоліївну.

Також читайте: Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко

Нагадаємо, 5 червня Зеленський звільнив з посади глави СЗР Валерія Євдокимова та призначив новим керівником служби Валерія Кондратюка.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Лео Кот
    хорошо легло в новость...
    жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...

    https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
  • Fantomas
    Корабельную сосну что ль поставит вместо них?
  • violator
    у него есть отличный кандидат . и не трудоустроен

    Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 7520
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини