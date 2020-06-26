Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка
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Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті ОП.
"Звільнити Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №250/2020.
Указом №247/2020 Президент звільнив з посади заступницю голови СЗР України Сляднєву Катерину Анатоліївну.
Нагадаємо, 5 червня Зеленський звільнив з посади глави СЗР Валерія Євдокимова та призначив новим керівником служби Валерія Кондратюка.