Україну внесли до списку країн, з яких хочуть дозволити в'їзд в ЄС, - ЗМІ

Принаймні в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, жителям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Про це йдеться в робочому документі, проєкт якого отримав телеканал "Євроньюз", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Видання не публікує повний текст документа, але наводить повний список країн, які пропонують внести до "білого списку" з початку липня. Документ, про який йде дискусія між державами-членами ЄС надав виданню джерело в дипломатичних колах.

У цьому списку – 54 країни. Україна зазначена серед них.

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З інших європейських країн поза межами ЄС, в’їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Примітно, що Молдову та Вірменію до списку не внесли.

Наразі немає певності, що список буде затверджений у даному вигляді. "Джерела сумніваються у відкритті кордонів вже з 1 липня та кажуть, що згода (між членами ЄС) не буде досягнута вчасно", - йдеться у публікації.

Також не можна виключити, що список – якщо документ є автентичним - був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.