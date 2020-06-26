Нардепи пропонують зробити обов'язковою онлайн-трансляцію засідань парламентських комітетів

Група народних депутатів пропонує зобов'язати транслювати онлайн засідання комітетів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, законопроєкт №3745 про внесення змін до статті 9 закону "Про комітети Верховної Ради" (про забезпечення гласності засідань комітетів) зареєстрований у Раді.

Як повідомила пресслужба фракції "Голос", "ініціаторами законопроєкту виступили понад 30 народних депутатів від різних парламентських фракцій".

Законопроєкт пропонує зобов'язати депутатів вести онлайн-трансляції всіх засідань і слухань комітетів, крім закритих, через свої вебсторінки на офіційному сайті Верховної Ради.

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На думку авторів законопроєкту, відсутність обов'язкової онлайн-трансляції дає можливість зловживань, оскільки громадськість не має доступу до інформації про персональне голосування депутатів на засіданнях комітетів.

"Нещодавно депутати на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради України проголосували за виділення 2.6 млрд грн з фонду по боротьбі з COVID-19 на доплати працівникам МВС. Однак жоден громадянин України не може отримати інформацію про те, хто конкретно з депутатів проголосував за це рішення. Як виявилося, бюджетний комітет не веде відеофіксацію своїх засідань і облік персонального голосування. Щоб не допустити такого в майбутньому і був зареєстрований законопроєкт", - розповіла авторка законопроєкту, народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова.

За її словами, відповідно до чинного закону під час засідань комітету ведеться тільки загальна стенограма, з якої можна отримати лише загальну інформацію: скільки депутатів проголосували "за", "проти" або "утримався" за відповідне рішення.

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"Українці повинні мати право знати, за що голосують депутати та на що витрачаються їхні податки", - додала Устінова.