Близько 4 тис. ліжок у лікарнях зайняті пацієнтами з COVID-19, - Степанов

МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності щодня, розгортання лікарень буде відбуватися за регіональним принципом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"На сьогодні у лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, близько 4 тис. ліжок зайнято хворими на коронавірус. По всіх регіонах України різна ситуація, більш напружена вона в Чернівецькій та Закарпатській областях", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності кожного дня, розгортання лікарень відбуватиметься за регіональним принципом.

"Основне завдання системи охорони здоров'я - надання медичної допомоги. І з цим завданням на сьогодні наша система справляється, про це свідчать конкретні цифри. Ми дуже зміцнили нашу систему за три місяці", - додав Степанов.

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