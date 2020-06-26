Близько 4 тис. ліжок у лікарнях зайняті пацієнтами з COVID-19, - Степанов
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"На сьогодні у лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, близько 4 тис. ліжок зайнято хворими на коронавірус. По всіх регіонах України різна ситуація, більш напружена вона в Чернівецькій та Закарпатській областях", - сказав Степанов.
Він зазначив, що МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності кожного дня, розгортання лікарень відбуватиметься за регіональним принципом.
"Основне завдання системи охорони здоров'я - надання медичної допомоги. І з цим завданням на сьогодні наша система справляється, про це свідчать конкретні цифри. Ми дуже зміцнили нашу систему за три місяці", - додав Степанов.