"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся

Глава комітету ВР з питань соцполітики і захисту ветеранів Галина Третьякова заявила про "організований булінг" проти себе і зазначила, що не збирається йти з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш Президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план всім політичним силам", - написала Третьякова.

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Також вона зазначила, що її слова про дітей "низької якості" є невдало підібраними.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями", - зазначила нардеп.

"Тримаюсь наразі за підтримки родини, Президента, фракції, офісу Президента, друзів, співратників...", - додала Третьякова.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.





