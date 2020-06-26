МОЗ наступного тижня опублікує оновлені протоколи лікування COVID-19, - заступниця міністра Садов'як
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Міністерство охорони здоров'я наступного тижня опублікує оновлені стандарти і протоколи лікування COVID-19.
Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Ми опрацьовуємо з командою професіоналів і наступного тижня ви отримаєте протокол і стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус", - сказала вона.