Суд скасував постанову ДБР про закриття справи щодо нападу нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова залишила без розгляду скаргу журналістів про протиправні дії слідчих ДБР, які закрили кримінальне провадження щодо нападу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова на двох журналістів у кулуарах Верховної Ради України Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна. Журналісти очікують, що після рішення суду генпрокурор Венедіктова хоча б направить справу на розгляд до суду.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Іван Марусенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 25 червня Шевченківський районний суд м. Києва скасував постанову слідчого ДБР Амеліна від 08.05.2020 р., який незаконно закрив кримінальне провадження проти нардепа Пономарьова, який 7 лютого 2018 року біля зали засідань Верховної Ради напав на мене і мого колегу Михайла Криворучкіна, вирвав наші два телефони, коли ми знімали його, виконуючи професійні обовязки журналістів, та намагався втекти. Подробиці тут", - розповів він.

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"Слід нагадати, що перед зверненням до суду я та мій колега Михайло ініціювали звернення до Генерального прокурора Венедіктової з метою привернення її уваги до незаконної постанови слідчого ДБР про закриття кримінальної справи щодо народного депутата України Пономарьова О.С. Зазначена подія мала неабиякий розголос у засобах масової інформації, оскільки стосувалася історії з очевидним прикриттям з боку слідчих ДБР незаконних дії народного депутата України Пономарьова О.С. Журналісти очікували від пані Венедіктової її принципової оцінки незаконних дій слідчих ДБР, які безпідставно закрили кримінальну справу щодо народного депутата України Пономарьова О.С., який 07.02.2018 р. здійснив у Верховній Раді України перешкоджання журналістській діяльності. Проте, очікування виявилися марними, оскільки пані Генеральний прокурор не тільки не вирішила питання про скасування очевидно незаконно рішення слідчих ДБР, вона навіть не розглянула по суті подану скаргу, що вже є прямим порушенням з її боку вимог кримінального процесуального кодексу України в частині здійснення нагляду за законністю дій правоохоронних органів", - акцентував журналіст.

"Очевидно, що в такому випадку слід поставити питання, чому пані Генеральний прокурор не реагує на незаконні дії слідчих ДБР і чи слід тепер сподіватися на продовження розслідування цієї резонансної кримінальної справи, адже рішенням суду незаконна постанова слідчого ДБР про закриття кримінальної справи щодо народного депутата України Пономарьова О.С. скасована, а це означає, що слід завершити розслідування цієї справи та передавати до суду для її публічного розгляду і притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Чи готова пані Генеральний прокурор до здійснення дій для захисту журналістів від протиправних посягань з боку можновладців і до того, аби Закон та Верховенство права не залишалися для неї умовними?" - резюмував Марусенко.

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7 лютого "ексрегіонал" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Цензор.НЕТ Івана Марусенка, коли журналіст знімав на камеру телефона коментар нардепа.

Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова, як перешкоджання журналістській діяльності та вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.

"За 7 років роботи парламентським кореспондентом не пам'ятаю такого зухвалого і нахабного ставлення до журналістів з боку депутатського корпусу. Депутат Пономарьов мало того, що почав говорити журналістам, де і як вони повинні знімати, ще й вихопив камеру, позбавивши мене можливості виконувати свою роботу. При цьому, якби не зчинився скандал, то я думаю, що свого телефона я б більше не побачив. Крім того, Пономарьов негідно прикривався своєї депутатською недоторканністю. Навіть найбільш агресивно налаштовані "регіонали" не дозволяли собі вихоплювати і забирати камеру", - прокоментував інцидент парламентський кореспондент Цензор.НЕТ Іван Марусенко.

Слід зазначити, що зйомка і сам інцидент відбувалися в публічному місці - кулуарах Верховної Ради.

Того ж дня прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів, серед іншого, журналіста Цензор.НЕТ Івана Марусенка.

Водночас регламентний комітет ВР не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова. У підсумку Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова та Дунаєва.

26 травня 2020 року стало відомо, що ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю".