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В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил

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В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил
Станом на 10 ранку 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ.

Повідомляється, що всього за час пандемії одужали 294 людини, зареєстровано п'ять летальних випадків.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби становить 178 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"З них у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" на лікуванні перебуває 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 2 особи (Київська та Вінницька області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.

В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашим воїнам
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
    Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
    Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
    Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
    Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
    Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
    Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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