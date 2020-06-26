Активісти в суді виграли справу у фермера, який орендував землю на території державного заказника

Ця перемога в суді є першою в практиці в Україні.

Активісти громадського формування "Екологічний патруль" повідомили про перемогу в суді апеляційної інстанції у справі проти фермера, який орендував земельну ділянку в межах заповідної території. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook, пише УНІАН.

Йдеться про заказник загальнодержавного значення "Проліски". Як заявили в "Екопатрулі", ділянку фермер орендував з метою сінокосіння, "а в цей час нахабно розорював землі, які відносяться до ПЗФ".

"Ця судова справа для нас поки що є найдовшою, бо почалась вона ще на початку 2018 року... Ми намагались вирішити питання іншим чином. Звертались до обласного ГУНП, відкривали кримінальне провадження, але вони перенаправляли справу до Магдалинівського РОВД, який не без корупційної складової залишав справу без руху. Але цей пост не про корупцію, яку важко не побачити у Магдалинівському районі, а про перемогу, яку ми змогли домогтися через суд", - йдеться у повідомленні.

Активісти уточнили, що за два роки розгляду отримали документи, які підтвердили порушення законодавства.

"Це перша практика в Україні, коли суд прийняв сторону громадськості, а не бізнесу. Хоч і не з першого разу. Ми відстояли дострокове розірвання договору з Магдалинівською райдержадміністрацією та повернення землі громаді", - заявили в організації.



