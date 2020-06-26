66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС

66% опитаних у червні українців вважають, що коронавірус був розроблений штучно. 18% респондентів вибрали варіант, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився світом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.

Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.

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Діаграма 1. З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі?

Респондентам, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставилося додаткове запитання "А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?". Запитання ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.

Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.

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Діаграма 2 А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус? (відкрите запитання)

% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю"

Водночас, респондентам, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам", ставилося додаткове запитання "А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу?". Запитання також ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.

Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання. Разом з цим, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше.

Діаграма 3 А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу? (відкрите запитання)

% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам"

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 31 травня до 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.





Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.