За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер.
Серед захворілих 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років. І дівчинка, якій 4 роки. А також 49 чоловіків віком від 18 до 78 років. І сім хлопчиків, від 3 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 17 осіб. Загалом коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.