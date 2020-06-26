Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку "Троєщина", - Кличко

Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції. Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку", - повідомив Кличко.

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Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.