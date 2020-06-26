У Києві зростає кількість дітей, які хворіють на коронавірус, - Кличко

Найбільше хворіють діти віком від 10-ти до 14-ти років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки в цьому місяці в Києві захворіли 139 дітей. Всього за період пандемії - 377. В стаціонарах лікарень сьогодні перебуває 16 дітей", - зазначив Кличко.

За його словами, наймолодшому з інфікованих жителів столиці на момент виявлення хвороби було всього 10 днів. Найбільше хворіють діти віком від 10-ти до 14-ти років.

"Я ще раз звертаюся до всіх: пояснюйте дітям, що треба дотримуватись правил безпеки. І показуйте їм це власним прикладом! Будьте відповідальними. Бережіть здоров'я своє і своїх дітей", - закликав киян Кличко.

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