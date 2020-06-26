Суд у справі МН17 проводить дев'яте засідання: прокурори відповідають на запитання адвокатів підозрюваного Пулатова

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" у п'ятницю о 10:00 за місцевим часом розпочалося дев'яте судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У судовій залі присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та журналісти. Через коронавірус усі дотримуються обов’язкової дистанції - 1,5 метра.

Також читайте: Справа MH17: Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків, суд озвучить позицію 26 червня

Сьогодні нідерландські прокурори мають відповісти на питання та запити захисту одного із чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу у справі МН17. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Як повідомлялося, адвокати Олега Пулатова, одного із чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17, наполягають, що розслідування не завершене. Захист також заявив, що не можна виключати, що МН17 "міг бути збитий українськими військовими". Зокрема, що ракету із ЗРК "Бук", яка знищила літак, могли випустити українські військові.

Захист Пулатова також заявив, що слідство ігнорує думку російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей". Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків та експертів і стверджували, що вбачають потребу у додатковому розслідуванні.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.