На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль
Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Не говорімо про майбутнє, а говорімо про ті речі, які є сьогодні. Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краще, ніж була п'ять років тому. На даний момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - підкреслив прем'єр.
За словами Шмигаля, будь-який з міністрів готовий до відставки.
"Якщо буде підстава для відставки будь-якого з міністрів або прем'єра, я це прийму від суспільства, від Верховної Ради і президента. Думаю, будь-який з міністрів до цього готовий ... Я найнятий державою менеджер, який хоче ефективно і результативно робити свою роботу і показати суспільству результат", - сказав глава Кабміну і підкреслив, що політичні інтриги чи амбіції його не цікавлять.