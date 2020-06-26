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На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль

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На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль
Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що немає підстав говорити про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, правоохоронна система зараз краще, ніж п'ять років тому.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Не говорімо про майбутнє, а говорімо про ті речі, які є сьогодні. Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краще, ніж була п'ять років тому. На даний момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, будь-який з міністрів готовий до відставки.

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"Якщо буде підстава для відставки будь-якого з міністрів або прем'єра, я це прийму від суспільства, від Верховної Ради і президента. Думаю, будь-який з міністрів до цього готовий ... Я найнятий державою менеджер, який хоче ефективно і результативно робити свою роботу і показати суспільству результат", - сказав глава Кабміну і підкреслив, що політичні інтриги чи амбіції його не цікавлять.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    У меня возникла историческая аналогия:
    Коломойский - престарелая регенствующая Королева-Мать
    Аваков - Серый Кардинал
    Бубочка - пятилетний "монарх" играющийся в игрушки, что ему подсовывают взрослые.
    ...
    Согласитесь, очень похожая ситуация.
  • Лидия Севастьянова
    Поліціянти вже грабували, вбили дитину, гвалтували, били лежачих людей, збивали людей на пішохідних переходах... Що ще треба зробити, щоб міністру стало соромно(тут тричі сумне ха-ха!!!) і він подав у відставку?
  • Small Jerboa
    какой год?
    близкие Бубочке "слуги" уже СЕЙЧАС заговорили о "необходимости нового премьера".
    Так, что я ему дам не больше полу-года.
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