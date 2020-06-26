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Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко

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Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко
Міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив у ході онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку, - сказав Кличко. - Але, нажаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - наголосив мер столиці.

Кличко підкреслив, що міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

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"Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1 109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    В марте еще что-то можно было сделать, проведя нормальный карантин.
    Сейчас уже всё - поздно.
    Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
  • Small Jerboa
    какой-такой "китайской модели"?
    и какого х ты на боксера наезжаешь?
    Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
  • Ted 7b76f4bb
    Соблюдения надо контролировать не на пляжах,как это делают зебилы, а в электричках
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