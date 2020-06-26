Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій досі не провели медогляд через відсутність документів, які відібрав поліцейський

Підозрюваний у зґвалтуванні і побитті поліцейський з Кагарлика Микола Кузів відібрав у потерпілої паспорт і ідентифікаційний код. Документи жінці так і не повернули, і не відновили.

Про це потерпіла Неля Погребицька розповіла в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не віддав. Де він міг подітися - не знаю", - сказала Погребицька.

Вона додала, що зараз у неї немає ні паспорта, ні коду, через що жінка не може потрапити до лікарні.

Також Погребицька розповіла, що їй досі не провели медичний огляд. Спочатку лікарі відмовилися, тому що "не хотіли мати проблем з поліцією", а потім - через відсутність паспорта.

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"Я не ходила (на огляд. - Ред.) ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, тому що немає ні документів, нічого", - говорить потерпіла.

За словами Погребицької, зараз вона живе "переляканою, жахаюся людей". Також жінці встановили тривожну кнопку.

"Можна викликати, якщо є загроза, - приїде поліція з Обухова", - розповіла жінка.

Крім того, Погребицька розповіла, що в Кагарлику ще є постраждалі дівчата від дій поліцейських, які готові підтримати в суді.

"У Кагарлику були дівчата. Теж говорили, як буде суд, поїдемо, розповімо, як він (Микола Кузів. - Ред.) теж знущався з них, Кагарлицький", - зазначила постраждала.