Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що ніякі зміни до Конституції Росії не завадять деокупації українського Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС, про це Кулеба заявив під час спільної з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим церемонії підняття на щоглі зовнішньополітичного відомства кримськотатарського прапора.

"Нині багато хто переймається змінами до російської Конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи Конституції цієї країни, - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським", - сказав Кулеба.

За словами міністра, в День кримськотатарського прапора стяг замайорів не лише у Києві, а й у всіх закордонних дипломатичних установах, всюди, де Україна присутня у світі.

Як сказав Кулеба, захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть його пріоритетом на посаді.

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"Ми не зупинимося доти, доки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо разом з українським прапором, не замайорить в усіх містах та населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Я це зараз говорю не як дипломатичний романтик, а як суворий дипломатичний прагматик", - наголосив Кулеба.





