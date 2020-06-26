Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДФС.
Шарія просять з'явитися в ДФС в Києві як свідка у недавно відкритому кримінальному провадженні.
У повістці, опублікованій на сайті ДФС, йдеться, що справу порушено за частиною 2 статті 209, а це - "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Інших подробиць справи у відомстві не повідомили.
У свою чергу, у своєму Telegram Шарій написав, що "безпредельщік з Банкової пішов у рознос". Як обґрунтування виклику він назвав донос в інтернеті і припустив розшук.
Нагадаємо, Анатолій Шарій ще за часів президентства Януковича отримав статус біженця в Литві і відтоді проживає на території Євросоюзу. Останнім часом, він неодноразово підкреслював, що не збирається повертатися в Україну.