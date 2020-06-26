Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський

Під час вибуху багатоповерхового будинку на Позняках в Києві загинув Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового.

На це звернув увагу в Facebook блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Який тісний світ ... Виявляється, один із загиблих під час вибуху будинку на Позняках, Олександр Хмільовий - син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового", - пише Казанський.

За його словами, в 2014 Хмільовий-старший "підтримував бойовиків Стрєлкова, а при відступі поїхав разом з ними в Донецьк". Також, за словами блогера, Анатолій Хмільовий "писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати ДНР".

"При цьому отримував (і напевно, досі отримує) підвищену українську пенсію, як колишній нардеп. Квартиру в Києві Хмільовий-старший отримав ще тоді, коли був народним депутатом від КПУ", - зазначив Казанський.

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"Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не маю ніякої зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз наголошую подібні дивовижні збіги", - додав він.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.