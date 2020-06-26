Зараз складно говорити про призначення міністра енергетики: мене чинна в.о. Буславець влаштовує, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Він вважає, що в.о. глави Міненерго Ольга Буславець є потужним професіоналом.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

"У нас дуже професійна в.о. міністра енергетики Буславець. Вона потужний професіонал і з перших днів включилася в роботу. Енергобаланс зроблений, з ВВЕвцями (виробниками відновлюваної енергетики, - ред.) ми домовилися, з Енергоатомом порядок навели", - заявив глава Кабміну.

Він зазначив, що завдання держави - створити таку політику і ринкові умови, щоб всі працювали за правилами. За словами прем'єра, зараз такі правила дописують.

"Міняємо ті, які не працювали або працювали криво і призвели врешті-решт до глибокої кризи, з якої ми зараз витягуємо енергетичну галузь. Боротьба інтересів привела до того, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Чинна в.о. мене як керівника уряду абсолютно влаштовує", - заявив глава КМУ.

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Реагуючи на закиди в тому, що Буславець називають "лояльною до групи ДТЕК Ріната Ахметова", Шмигаль відповів: "Якщо говорити про пані Буславець, вона все життя працювала в державній сфері. Я працював у структурі компанії ДТЕК, і проти мене це можна якось використовувати медійно, якесь шоу з цього робити, хоча я був менеджером в багатьох компаніях і корпораціях. Але до Буславець які можуть бути питання? Вона держслужбовець, який все життя працював на державу. Як можна держслужбовцю дорікати в належності до якоїсь корпорації?".

Прем'єр-міністр нагадав, що Ольга Буславець "все життя працювала в міністерстві і пройшла шлях від спеціаліста до виконуючого обов'язки міністра, кожен ступінь", а в сфері енергетики "її всі знають і поважають".

"Звинувачення йдуть з усіх боків. Якщо чиновник дбає про інтерес держави, його більше за всіх і бомблять. Це теж показник зараз: кого найбільше вивертають навиворіт, той, значить, працює в інтересах держави", - резюмував Шмигаль.

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Нагадаємо, в раніше з ВР відкликали подання про призначення Буславець на посаду міністра енергетики.