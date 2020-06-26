Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".
Також Зеленський візьме участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" і майна державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Президент ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми "Велике будівництво".
Крім того, Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.