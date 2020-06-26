"Я тебе розірву, будеш моя сьогодні", - жертва зґвалтування в Кагарлику Погребицька розповіла деталі тієї ночі

Постраждала 26-річна Неля Погребицька, яку в ніч на 24 травня катували і зґвалтували поліцейські у відділенні поліції в Кагарлику, розповіла, як пережила ту ніч.

Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Жінка, яка самостійно виховує хвору на ДЦП дочку, каже, що боїться за своє життя і за свою сім'ю, а також хоче поїхати із села, оскільки там немає роботи.

"Живемо оце перелякані. Жахаюсь ходжу людей… Та треба десь з цього села виїжджати, це точно. Батько каже, та не бійся, нічого не буде. Але я боюся. В мене немає ані роботи, ані захисту… Наче й привикла в селі, город люблю. На город, щоб все своє – пішов, вирвав. Але ж оце таке як сталось. Не знаю, що і думати, що далі робить. Привикли, що в селі, і садик близько. Але роботи немає в селі", - розповіла Неля.

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За словами Погребицької, Миколу Кузіва вона раніше бачила кілька разів, а Сергія Сулиму в ту ніч побачила вперше. З Миколою в минулому вже був епізод з грубим домаганням і словесним насильством.

"Сиділи якось у Міши (сусід Нелі, який дружив із правоохоронцем Миколою Кузів. - Ред.), він приїхав, зайшов до хати. Сказав усім забиратися з хати, тому що він тут господар, всі вийшли, а я довго збиралася через малу. Тоді він до мене підійшов, взяв за підборіддя та каже: "Подивись мені в очі. Якщо, каже, я тобі подзвоню, якщо ти до мене не вийдеш, то ти знаєш, де я роблю, ти знаєш, що я можу зробити, ти завжди мені даси"", - зізналася жінка.

У травні той же сусід попросив Нелю дати свідчення у справі про пограбування магазину в селі. Жінка каже, що не могла зрозуміти, що саме вона має розповісти поліції, оскільки на місці інциденту її не було.

"Коли Міша попросив дати свідчення, я думала це все на хвилин 15. А потім в мене забрали телефон і почалося. Я ж і не думала, що воно таке може бути. Десь із 7-6 вечора, і о 4:15, пам’ятаю, уже я вийшла. Микола, як зайшов, витяг противогаз. Надіває на мене, я чуть не задихнулась. Думаю, чи задушить мене хоче. Але якось все одно вирвалась. І я не пам’ятаю чи він мене так ударив, що носа розбив, чи в противогазі я була. Бо як скинув противогаз, каже, "пошли в туалет", наниз мене повів. Я подивилась у дзеркало – вся в крові, даже не відчувала вже нічого. Він каже "Вмивайся водою". А води не було, то я рукавом втерлась. Вже даже болі не відчувала", - каже вона.

За словами потерпілої, у відділенні були люди, які все чули і бачили, але ніхто так і не допоміг.

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"Потім як я упала, то за коси мене тягнув, то з ноги, з кулака, синяки такі були. Тоді до себе в кабінет повів, пістолета наставив, знову штовхав. І зажигалкою балувався. Каже, чи коси тобі спалить, чи що тобі зробить. В общем, що хотів, то й робив. Уже як познущався з мене, у мене вже сили не було. А цей Сергій потім прийшов, його не було, і почав оце "Я тебе сьогодні розірву, будеш моя сьогодні". Думаю, чи це буде бити, чи що він буде робити. А він мене о 1 чи 2 ночі завів до кабінету, де був диван. І уже давай до мене "Роздягайся, все". Не буду я роздягатися, відпустіть, кажу, додому, дитина мала жде мене. Він давай до мене чіплятися, на диван і все: будеш усе робити, як я тобі скажу", - згадує Неля.

Жінка каже, що в селі більшість людей її підтримують.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.