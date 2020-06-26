Казахстан вніс Україну до розширеного списку країн для відновлення авіарейсів

Казахстан розширив список країн, куди дозволені регулярні польоти. До списку для відновлення польотів внесено Єгипет, Україну, Польщу, Узбекистан, Киргизію й Таджикистан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив головний санітарний лікар Садвакас Байгабулов.

За його словами, що стосується країн першої категорії (найбільш благополучних щодо коронавірусу), на додаток до спочатку оголошених напрямкв - КНР, Південної Кореї, Японії, Грузії і Таїланду, передбачається дозволити польоти в Угорщину, Індію, Німеччину, Чехію і Малайзію.

З країн другої категорії, де ситуація з коронавірусом важча, до списку для відновлення польотів внесені Єгипет, Україна, Польща, Узбекистан, Киргизія і Таджикистан. "Раніше було сполучення тільки з Туреччиною", - нагадав Байгабулов.

Авіарейси в країни третьої категорії, найменш благополучні щодо COVID-19, як і раніше, заборонені.

"Ті евакуаційні й чартерні рейси, що прибувають з третьої категорії країн, там, якщо довідка (у пасажирів про відсутність COVID-19. – Ред.) є, вони звільняються від обмежень. Якщо довідки немає, їм також вручається повідомлення про проходження ПЛР-дослідження або їм необхідно пройти 14-денний карантин", - сказав Байгабулов.

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