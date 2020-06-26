Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів позиції ОС біля Кримського, - Міноборони
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Найманці РФ на Донбасі від початку поточної доби чотири рази порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Усі чотири обстріли зафіксовано на луганському напрямку. У районі Кримського вогонь відкривали тричі - із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Шумів найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
"На всі ворожі провокації, підрозділи Об’єднаних сил надавали оперативну та жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.