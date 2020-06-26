Україна отримала від Польщі 134 тонни гумдопомоги для боротьби з коронавірусом

Україна отримала від Польщі 13 вантажівок зі 134 тоннами дезінфікуючих засобів, медичних масок, рукавичок, захисних костюмів, лицьових щитків для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Польський гуманітарний конвой - це найбільша гуманітарна допомога, яку отримала Україна під час пандемії коронавірусної хвороби", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко.

Передача гуманітарного вантажу відбувалася за участю посла Республіки Польща Бартоша Цихо, представників Фонду міжнародної солідарності та Європейської комісії.

У представництві ЄС в Україні зазначають, що вантаж містить 40 тис. медичних масок, 50 тис. рукавичок, понад 11 тис. лицьових щитків, понад 100 тис. літрів дезінфекційної рідини для рук і поверхонь, 7 тис. захисних халатів, 1 тис. комплектів захисних засобів і бахіл. Засоби були закуплені Міжнародним фондом солідарності.

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