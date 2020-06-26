Офіс Генпрокурора за рішенням суду закрив справу проти мене. Це крок до відновлення справедливості, - Бахматюк

Офіс Генерального прокурора виконав рішення Печерського районного суду міста Києва та скасував постанову першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про припинення кримінального провадження, пов'язаного з VAB банком.

Це рішення оскарженню не підлягає, повідомляють Українські новини.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. "25 червня Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду, оскільки рішення, постанови та ухвали суду підлягають виконанню всіма суб’єктами на всій території України. Стаття 129-1 Конституції України зазначає, що судове рішення є обов’язковим для виконання", - пише Венедіктова на своїй сторінці у фейсбук.

Рішення прокуратури прокоментував і бізнесмен Олег Бахматюк: "Генеральна прокуратура України нарешті поставила крапку в так званій "справі Писарука і Бахматюка". Було виконано законне рішення Печерського районного суду м.Києва, який визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Каська, який з порушенням вимог КПК і порушенням процесуальних термінів відновив давно розслідувану кількома правоохоронними органами і закриту рішеннями судів справу. Те, що відновлення надуманої справи було невипадковим, було зрозуміло і фаховим експертам, і економічній спільноті, як в Україні, так і за кордоном. Фактично це був результат зговору екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана, ексгенпрокурора Руслана Рябошапки та директора НАБУ Артема Ситника, кожен з яких мав свої мотиви знищити мою компанію".

Бізнесмен вважає, що "Генеральна прокуратура зробила великий крок у справі відновлення справедливості щодо компанії, в якій працюють десятки тисяч людей, яка виробляє національний продукт і сплачує значні кошти до бюджету. Рішення про закриття цієї справи дає можливість мені, як акціонеру, вести конструктивний діалог з Фондом гарантування вкладів. Наступний крок має зробити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зобов’язана скасувати всі процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи, адже справа закрита, і такі слідчі дії є незаконними. САП зобов’язана виконати законне рішення суду і зупинити терор компанії, яка несла через це економічні збитки".