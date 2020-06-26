Військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби почали тестувати на антитіла до COVID-19
Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.
Зазначається, що передовсім проводяться тестування військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України, які мали контакт з особами, хворими на COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов’язків, змушений контактувати зі значною кількістю людей.
"Біологічний матеріал направляють на імуноферментний аналіз (так званий – ІФА-тест) в санітарно-епідеміологічний загін Києва. У найближчих планах управління охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби є оснащення санітарно-епідеміологічних загонів відомства сучасним дороговартісним лабораторним обладнанням для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (так звані – ПЛР-тести)", - йдеться в повідомленні.
Станом на сьогодні, 26 червня зареєстровано 103 випадки захворювань на COVID-19 осіб з числа особового складу Держприкордонслужби, які отримали відповідне лабораторне підтвердження, одужали 56, ще 46 осіб продовжують лікуватися – 15 стаціонарно та 31 – амбулаторно. На жаль, зафіксований один летальний випадок.
Також під контролем медиків наразі перебуває понад 200 прикордонників, які контактували з хворими на COVID-19.