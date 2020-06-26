Військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби почали тестувати на антитіла до COVID-19

Військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України почали тестувати на наявність антитіл до коронавірусу.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Зазначається, що передовсім проводяться тестування військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України, які мали контакт з особами, хворими на COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов’язків, змушений контактувати зі значною кількістю людей.

"Біологічний матеріал направляють на імуноферментний аналіз (так званий – ІФА-тест) в санітарно-епідеміологічний загін Києва. У найближчих планах управління охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби є оснащення санітарно-епідеміологічних загонів відомства сучасним дороговартісним лабораторним обладнанням для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (так звані – ПЛР-тести)", - йдеться в повідомленні.

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Станом на сьогодні, 26 червня зареєстровано 103 випадки захворювань на COVID-19 осіб з числа особового складу Держприкордонслужби, які отримали відповідне лабораторне підтвердження, одужали 56, ще 46 осіб продовжують лікуватися – 15 стаціонарно та 31 – амбулаторно. На жаль, зафіксований один летальний випадок.



Також під контролем медиків наразі перебуває понад 200 прикордонників, які контактували з хворими на COVID-19.