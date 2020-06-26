Лікарня в Мукачеві переповнена пацієнтами з COVID-19, - міськрада
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У м. Мукачеві (Закарпатська обл.) лікарня Святого Мартина переповнена пацієнтами з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мукачівській лікарні Святого Мартина перевантажені палати хворими на COVID-19. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 невтішна, щодня в лікарню святого Мартина госпіталізують від 6 до 10 пацієнтів з пневмоніями", - йдеться в повідомленні.
Від початку пандемії в Мукачівській ОТГ 265 офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, три людини загинули.