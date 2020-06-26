У Мінську дорожчає житло через те, що москвичі кинулися в Білорусь, - Лукашенко
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Мінську дорожчають квартири через те, що їх купують росіяни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
Лукашенко зазначив, що і за кордоном, зокрема росіяни, вже зрозуміли, що Білорусь - це спокійна, тиха країна, де можна жити не тільки їм, але і їхнім дітям.
"Чому в нас дорогі квартири в Мінську ... Москвичі кинулися просто в Білорусь. Вони гроші не рахують, коли купують у Мінську та інших містах квартири", - сказав президент Білорусі.
"Ми дуже багато житла будуємо для черговиків. Суть у тому, щоб своїм дати квартири. А вже все інше - елітне житло ... Будь ласка, нехай приїжджають москвичі", - додав Лукашенко.