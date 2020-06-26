Через паводок у Чернівцях почали відключати воду, - міськрада

Водопостачання буде обмежено з 10:00 до 19:00 в найближчі три дні.

У зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі в Чернівцях обмежать подачу води. Через паводок під обмеження в найближчі три дні потраплять понад 30 вулиць, проспектів і бульварів міста. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили в КП "Чернівціводоканал", у зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі великою мутністю води, в Чернівцях буде обмежено водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Подача води буде обмежена з 10:00 до 19:00 26 та 27 червня, в ніч із 26 на 27 червня та з 27 на 28 червня.

Перелік всіх вулиць міста, яких стосуватиметься обмеження водопостачання, оприлюднили на сайті міськради.