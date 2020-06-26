Спецоперація на Закарпатті: оперативники затримали організатора замовного вбивства, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Нацполіції, про це повідомив начальник управління організації розшукової роботи Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич.
За його словами, у жовні 2018 року на одній з автотрас Херсонщини був обстріляний автомобіль 59-річного місцевого мешканця. Зокрема зловмисник спровокував зіткнення транспортного засобу, на якому пересувався, з автомобілем потерпілого. Підозрюваний здійснив 20 пострілів у бік автівки потерпілого.
"На момент скоєння злочину в автомобілі перебувало троє осіб. Вогнепальних поранень зазнали двоє - обрана жертва та один із пасажирів", - зазначив Крилевич.
Він додав, що стрільця правоохоронці затримали відразу. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що фігурант отримав зброю та детальну інструкцію дій від замовника злочину. "За роботу" з ним розрахувалися наперед.
Цього тижня оперативники Департаменту карного розшуку за участю співробітників управління карного розшуку поліції Закарпаття встановили місце перебування та затримали виконавця замовного вбивства. 37-річний чоловік переховувався в Ужгороді. Спецоперація проводилася за підтримки роти поліції спеціального призначення.
"Підозрюваному інкримінують замах на вбивство на замовлення та незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує довічне ув’язнення. Слідчі дії тривають", - сказав начальник управління організації розшукової роботи Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич.