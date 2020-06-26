Міжнародний стандарт екологічного будівництва BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) є найбільш популярним, незалежним і широко використовуваним у Європі методом оцінки якості та екологічності об'єктів нерухомості.

На ринку житлової нерухомості про це декларували багато девелоперів, однак ENSO разом з ліцензованим оцінювачем MCL та Accredited Professional Наталією Наумовою це справді зробили. До цього часу, в Україні тільки офісні будівлі сертифікувались у відповідності до вимог екологічних стандартів. Варто зазначити, що ЖК DIADANS отримав престижний сертифікат екологічного та енергоефективного будівництва за схемою BREEAM International New Construction. Обрана схема сертифікації говорить про той факт, що проектною групою були імплементовані найкращі доступні технологічні рішення в повному обсязі на етапі проектування будівлі.

Міжнародний стандарт екологічного будівництва BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) є найбільш популярним, незалежним і широко використовуваним в Європі методом оцінки якості та екологічності об'єктів нерухомості. Автором стандарту є організація BRE Global (Великобританія). За двадцять дев’ять років існування стандарту більш ніж 550 000 будівель отримали відповідні сертифікати. Більш того, світовий та європейський досвід будівництва свідчать, що "зелена" сертифікація будівництва є абсолютною нормою, а в деяких країнах – прийнята на державному рівні. "Зелена" сертифікація є гарантією забезпечення безпеки для довкілля, безпеки та комфорту для користувачів будівель, використання якісних будівельних матеріалів, а також скорочення експлуатаційних витрат за рахунок високої енергоефективності та ощадного використання ресурсів.

Основними перевагами сертифікації за стандартом BREEAM для інвесторів, девелоперів і проектувальників є:

позиціонування на ринку як авторів будівель і споруд з мінімальним впливом на довкілля;

зниження експлуатаційних витрат за рахунок використання енергоефективного обладнання та енергомоделювання об’єкту;

підвищення якості робочого та житлового середовища;

гарантія, що при будівництві об'єкту застосовувались технології, що відповідають основним принципам сталого розвитку (sustainable development);

запровадження інноваційних рішень, що мінімізують вплив на навколишнє середовище;

відповідність корпоративним і організаційним екологічним цілям.

BREEAM є універсальним методом оцінки екологічності об'єктів нерухомості, оскільки враховує національні особливості регіону, де реалізується проект, а також місцеві будівельні правила і норми. Так, в процесі сертифікації житлового комплексу DIADANS робочою групою компанії MCL в тісній співпраці з BRE Global були визначені напрями розвитку будівельної галузі України та затверджені вагові значення для категорій оцінки житлових будівель у відповідності до вимог BREEAM.

Ринок зеленого будівництва в Україні тільки формується. В Україні практично відсутній стандарт якісного та енергоефективного будівництва. Кожен будує на свій лад. Імплементація стандарту BREEAM в Україні дозволить забезпечити високий рівень якості новозбудованих об’єктів. Стандартизація житла, комерційної та виробничо-промислової нерухомості позитивно вплине на будівельну галузь в Україні, прискорить енергетичну незалежність нашої країни, переконаний керівник компанії MCL, Микола Герасименко. Девелопери та забудовники, котрі більш знайомі зі світовим ринком нерухомості переймають досвід сусідніх країн, впроваджують технології аби виділити свій проект серед конкурентів.

Компанія MCL – лідер ринку екологічної сертифікації в Україні. Наразі компанія проводить сертифікацію житлових комплексів, торгівельно-розважального центру, інноваційного парку та промислового заводу.

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