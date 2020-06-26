Екологія і децентралізація: експерти попереджають про ризики нових маніпуляцій на місцевих виборах

За словами експертів, спекулювати можуть питаннями розподілу повноважень і бюджетних ресурсів.

Осінні місцеві вибори в Україні можуть стати одними з найбрудніших у вітчизняній історії. Про це попереджають кілька політичних експертів, передає 5 канал, пише УНІАН.

За інформацією політологів, до традиційних маніпуляцій політиків (підвищити пенсії, знизити тарифи, подолати корупцію) додадуться ще й найгостріші питання місцевого самоврядування.

"Кому мають належати ресурси, як далі рушити, рухати процес децентралізації – оце буде активно обговорюватися. Тема розподілу повноважень і бюджетних ресурсів. І в залежності від того, наскільки сильно вдарить по нас економічна криза, оці кризові економічні тенденції теж можуть бути в центрі дискусії і передвиборної політичної боротьби", - пояснив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Схожу думку висловив і політолог Андрій Єрмолаєв.

"Наші люди все-таки більше будуть відповідальні і уважні до того, хто буде керувати їх селищем, їх районом чи їх областю саме за цих умов", - зазначив він.

Затребуваними під час цьогорічної кампанії будуть і обіцянки розв'язання екологічних проблем в окремих регіонах. Фахівці кажуть: це може відбуватися із залученням так званих "вуличних активістів".

"Тема екології може бути актуальною в окремих містах, де забруднення навколишнього середовища, особливо атмосфера внаслідок викидів, або теми брудної води, вона буде вкрай актуальною", - каже Володимир Фесенко. В цілому експерти застерігають, що з наближенням голосування, країні варто очікувати застосування ще більш жорстких маніпулятивних технологій, за допомогою яких виборців будуть намагатися "взяти на гачок" всіма можливими способами.

"Вже чимало, мабуть, на сотні організацій може йти мова структур, які свою робочу силу, причому різного віку, пропонують політичним силам для інсталяцій так званих. Зараз використовуються більш складні методи: прямого тиску, варварства, шантажу, ну наприклад, коли організовуються напади, підпали офісів, коли йде відвертий напад чи провокування до якихось сутичок політичної сили чи окремої особи", - наголосив політолог Андрій Єрмолаєв.





