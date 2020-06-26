Нардепи пропонують посилити санкції проти РФ через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ

Група народних депутатів внесла в парламент проєкт постанови про посилення санкцій проти Росії через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови №3736.

Парламенту пропонують просити членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ стосовно організації та проведення загальноросійського голосування щодо поправкок до Конституції Росії на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові пропонують закликати іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

"Верховна Рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною республікою Крим та містом Севастополь", - йдеться в документі.

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