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Нардепи пропонують посилити санкції проти РФ через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ

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Нардепи пропонують посилити санкції проти РФ через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ
Група народних депутатів внесла в парламент проєкт постанови про посилення санкцій проти Росії через голосування в Криму щодо правок до Конституції РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови №3736.

Парламенту пропонують просити членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ стосовно організації та проведення загальноросійського голосування щодо поправкок до Конституції Росії на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові пропонують закликати іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

"Верховна Рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною республікою Крим та містом Севастополь", - йдеться в документі.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Nikos KGB
    какие санкции???, продать мертветчуку еще пару каналов???)))
  • Kare Resa
    Предлагаю ввести визовый режим с Россией, национализировать все российские активы (банки, бизнес, всякую недвижимость и т. д.), запретить транзит российских грузов через Украину, прекратить торговать, форсировать вступление в НАТО, разместить войска НАТО в Украине, национализировать каналы Медведчука и прочих врагов.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Введите санкции на российских собственников украинских Облэнерго. Почему украинцы должны платить на Россию деньги? Григоришину, Гинеру, Бабакову, Воеводину.
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