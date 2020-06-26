НАБУ за рішенням суду відкрило справу проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського

Національне антикорупційне бюро за рішенням Вищого антикорупційного суду почало розслідувати можливі зловживання й одержання неправомірної вигоди генеральним директором акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорем Смілянським.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що справу зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд.

"НАБУ виконало рішення суду, відповідні дані внесено до ЄРДР", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що у травні до НАБУ звернувся заявник і просив почати розслідування щодо посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) та керівництва АТ "Укрпошта" за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

У заяві було викладено обставини про безпідставне підвищення тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке здійснено НКРЗІ за зверненням АТ "Укрпошта", обґрунтовуючи це підвищенням собівартості зазначених послуг.

Заявник зазначає, що вигодонабувачем можливого незаконного отримання АТ "Укрпошта" грошових коштів за рахунок підвищення поштових тарифів є керівництво АТ "Укрпошта" в особі генерального директора та заступників генерального директора.

НАБУ відмовилося відкрити справу, але суд зобов'язав бюро почати розслідування.

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